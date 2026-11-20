Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен от точката, но не толкова от играта на двата тима при равенството със Септември. Мачът в София завърши 0:0.

„Труден двубой, нямаше красота в него и нямаше много футбол. Имаше единоборства, трябва да бъдем доволни от отношението на нашите футболисти. Имаме проблеми с вкарването на голове, очевидно е. От друга страна, стоим добре в защита. Една точка от по-добре от нищо", каза той след мача“, каза треньорът.

„Горд съм от момчетата за това как тренират и работят в последните 14 дни. Да се надяваме, че скоро ще видим победи. Трябва да започнем със защитата. Българските съперниците са трудни - не можем да направим шест-седем положения, имаме максимум две или три. И днес имаше повече единоборства“, добави Косич.