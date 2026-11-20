Наставникът на Локомотив (Пловдив) коментира равенството със Септември.
Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен от точката, но не толкова от играта на двата тима при равенството със Септември. Мачът в София завърши 0:0.
„Труден двубой, нямаше красота в него и нямаше много футбол. Имаше единоборства, трябва да бъдем доволни от отношението на нашите футболисти. Имаме проблеми с вкарването на голове, очевидно е. От друга страна, стоим добре в защита. Една точка от по-добре от нищо", каза той след мача“, каза треньорът.
„Горд съм от момчетата за това как тренират и работят в последните 14 дни. Да се надяваме, че скоро ще видим победи. Трябва да започнем със защитата. Българските съперниците са трудни - не можем да направим шест-седем положения, имаме максимум две или три. И днес имаше повече единоборства“, добави Косич.