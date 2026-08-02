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Викарио е на крачка от Ювентус

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Спорт
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Вратарят напуска Тотнъм.

операция гулиелмо викарио
Снимка: БТА
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Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио е сериозен кандидат за Ювентус, съобщава Sky in Italy.

Според информацията именно италианският страж е най-вероятният избор на "Старата госпожа", като може да се стигне до сделка под наем с Тотнъм.

Друг вариант за торинския гранд е японският национал Зайън Сузуки, който пази под рамката на Парма. Там обаче Юве има конкуренция от европейския клубен шампион Пари Сен Жермен.

Викарио, който се очаква да напусне Северен Лондон, не пътува с "шпорите" за предсезонното им турне поради "лека контузия". Наскоро лондончани обвързаха с нов договор младият Антонин Кински.

#Гулиелмо Викарио #ФК Тотнъм # Ювентус

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