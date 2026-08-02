Йошко Гвардиол подкрепи Мареска: Той е перфектният човек за Манчестър Сити

Защитникът на Манчестър Сити Йошко Гвардиол изрази пълната си подкрепа към новия мениджър Енцо Мареска, определяйки го като идеалния избор за наследник на Пеп Гуардиола.

Хърватският национал заяви, че италианският специалист носи нови идеи и качество, но подчерта, че промяната изисква време и търпение.

Гвардиол разкри още, че вече е провел разговор с Мареска относно възстановяването си от контузия и бъдещия стил на игра на отбора.

Според него футболистите са готови да помогнат максимално на новия наставник, за да премине възможно най-бързо периодът на адаптация. Защитникът коментира и раздялата с Пеп Гуардиола, като призна, че моментът за напускането на испанеца е бил правилен, а за нов капитан на отбора посочи Рубен Диаш като един от най-подходящите кандидати.







