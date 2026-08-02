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Феновете настояват: Милан да кръсти част от „Сан Сиро“ на Франко Барези

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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Погребението на една от най-големите икони в историята на „росонерите“ ще се състои във вторник.

Франко Барези
Снимка: БГНЕС
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Вълната от почит към легендарния Франко Барези продължава, след като емблематичният бивш капитан на Милан почина на 66-годишна възраст. Междувременно все повече привърженици настояват клубът да увековечи паметта му, като преименува част от стадион „Сан Сиро“ или тренировъчната си база.

Погребението на една от най-големите икони в историята на „росонерите“ ще се състои във вторник. Очаква се на церемонията да присъстват собственикът на клуба Гери Кардинале, президентът Паоло Скарони, изпълнителният директор Масимо Калвели, както и служителите на „Каза Милан“. Сред присъстващите ще бъдат и множество бивши съотборници на Барези.

Сред настоящите футболисти на Милан на церемонията ще присъстват Сантяго Хименес и Кристиан Пулишич. Останалата част от първия отбор няма да може да отдаде почит лично, тъй като се намира в Австралия за предсезонното си турне. Засега не е ясно дали Златан Ибрахимович ще присъства.

В социалните мрежи все по-често се появяват призиви Милан да преименува тренировъчната си база или част от „Сан Сиро“ в чест на легендарния защитник.

Ръководството на клуба вече обсъжда подобна възможност, като към момента идеята не е отхвърлена. Според информацията, ако бъде взето подобно решение, няма да са необходими сложни административни процедури, а градският съперник Интер, с който Милан дели стадиона, не се очаква да възрази.

Сред обсъжданите варианти е и преименуването на базата „Висмара“, където тренират и играят юношеските формации на Милан. Именно там Франко Барези прекарва и цялото си развитие като млад футболист, преди да се превърне в една от най-великите фигури в историята на клуба.

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#Франко Барези #Милан

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