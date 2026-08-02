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Арсенал разби Жирона с 4:1, 16-годишният Макс Доуман блесна с гол и асистенция

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Спорт
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Новото попълнение Христос Цолис се разписа още при дебюта си, а "артилеристите“ продължиха убедителното си представяне в предсезонната подготовка

Арсенал разби Жирона с 4:1, 16-годишният Макс Доуман блесна с гол и асистенция
Снимка: БГНЕС
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Арсенал постигна категорична победа с 4:1 над Жирона в поредната си контрола от лятната подготовка, като големият герой на вечерта беше 16-годишният талант Макс Доуман. Младокът записа гол и асистенция, а новото попълнение Христос Цолис отбеляза още в дебютния си мач с екипа на английския шампион.

Лондончани откриха резултата в 16-ата минута, когато Доуман демонстрира отлична техника, преодоля защитник и изведе Кай Хаверц сам срещу вратаря. Германецът не сгреши и даде аванс на тима на Микел Артета.

Малко след половин час игра Цолис удвои преднината. Гръцкият национал се възползва от добро извеждащо подаване и след рикошет изпрати топката в мрежата за 2:0.

Жирона върна интригата в началото на второто полувреме чрез Арнау Мартинес, който се разписа с глава след центриране от корнер. Радостта на домакините обаче продължи само три минути. Доуман проби навътре и с мощен удар от дистанция възстанови преднината от два гола на Арсенал.

Малко по-късно грешка в защитата на испанците позволи на Габриел Жезус да се възползва и да оформи крайното 4:1.

След почивката Артета извърши множество промени, като даде шанс на редица юноши, които също оставиха добри впечатления. След убедителния успех Арсенал насочва вниманието си към следващата контрола срещу Бетис, която ще се играе на 5 август в Дъблин.

След срещата мениджърът Микел Артета коментира и трансферните планове на клуба. Испанският специалист не пожела да обсъжда спекулациите около Винисиус Жуниор, но подчерта, че "артилеристите“ остават активни на пазара и ще продължат да търсят нови попълнения през следващите седмици.

#Арсенал ФК #ФК Жирона

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