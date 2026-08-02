Атлетик Билбао отряза кандидатите за Аймерик Лапорт с цена от 80 милиона евро

Испанският национал Аймерик Лапорт се превърна в една от най-желаните фигури на трансферния пазар след впечатляващото си представяне на Световното първенство, но Атлетик Билбао няма намерение да се разделя лесно със своя защитник.

Според информация на AS, баският клуб е определил цена от 80 милиона евро за 32-годишния централен бранител. Интерес към него вече е проявила Барселона, като спортният директор Деко дори е наблюдавал изявите му на живо по време на Мондиала. Спекулации свързват Лапорт и с Реал Мадрид, но засега единственото официално запитване е дошло от каталунците.

Ръководството на Атлетик е било категорично в позицията си, че защитникът не се продава под исканата сума. Лапорт има договор с клуба за още две години, след като през миналото лято се завърна в Билбао след престоя си в Ал Насър.

Силното представяне на Испания на Мондиал 2026 значително е повишило пазарната стойност на редица национали. Освен Лапорт, сериозен интерес има и към нападателя на Барселона Феран Торес, който попада в полезрението на Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид.