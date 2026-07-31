Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези: Как да живеем без теб, капитане?

Бившият защитник на Милан и италианския национален отбор Пауло Малдини публикува отворено писмо до починалия на 66-годишна възраст световен шампион и трикратен победител в Шампионската лига Франко Барези.

„Здравей, Франко. Днес усещам същото, което и всеки път, когато по някаква причина не можеше да излезеш на терена с нас. Как да живеем сега без теб, капитане? Ти ме защитаваше, когато бях дете, насочваше ме, когато станах млад играч, и ме вдъхновяваше в зряла възраст. Ти беше най-великият футболист, с когото някога ми се е случвало да играя“, написа Малдини в социалните мрежи.

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Барези прекарва цялата си професионална кариера в Милан, за който от 1977 до 1997 г. изиграва 719 мача във всички турнири, отбелязва 33 гола и прави 24 асистенции. Заедно с клуба той става шест пъти шампион на Италия и три пъти печели Шампионската лига.

Легендата на Милан и световен шампион Франко Барези почина на 66-годишна възраст. В състава на италианския национален отбор защитникът изиграва 81 мача, вкарва един гол, става световен шампион през 1982 г. и печели сребърен медал на световното първенство през 1994 г.