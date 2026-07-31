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Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак Варна

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Варненци имат своя нов наставник

ясен петров искаме реванш швейцария тежкия шамар софия
Снимка: БГНЕС
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Ясен Петров е новият старши треньор на Спартак Варна, съобщиха от клуба.

В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас – Левски, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Добруджа. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.

В треньорския щаб на Ясен Петров влизат помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният треньор Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев.

Опитният специалист застава начело на „соколите“ след раздялата с Гьоко Хаджиевски, който напусна клуба по-рано тази седмица. Последният му престой на треньорската скамейка беше в Добруджа през миналия сезон.

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#Спартак Варна #Ясен Петров

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