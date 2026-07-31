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Виктор Монталиани се готви да оспори властта на Джани Инфантино във ФИФА

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Спорт
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Президентът на КОНКАКАФ обмисля кандидатура за изборите през март на фона на нарастващото недоволство срещу ръководството на световната централа

Виктор Монталиани се готви да оспори властта на Джани Инфантино във ФИФА
Снимка: AP Photo
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Президентът на КОНКАКАФ и вицепрезидент на ФИФА Виктор Монталиани възнамерява да се кандидатира за президентския пост в световната футболна централа и да се изправи срещу настоящия ръководител Джани Инфантино на изборите през март 2027 година. Това съобщава The i Paper, позовавайки се на свои източници.

Информацията идва в момент, в който Инфантино е подложен на сериозен натиск заради идеята на ФИФА да продаде дял от търговските права на световното първенство. Предложението предизвика остра реакция сред големите регионални конфедерации и постави под въпрос досегашната широка подкрепа за президента на централата.

През април Инфантино официално обяви намерението си да се кандидатира за четвърти мандат начело на ФИФА. Изборният конгрес за периода 2027–2031 е насрочен за 18 март догодина в Мароко.

Според публикацията планът за създаване на дъщерно дружество, оценявано на около 20 милиарда долара и свързано с търговските права на световното първенство, е променил нагласите сред редица футболни федерации, които до този момент подкрепяха Инфантино.

На среща в четвъртък всички 41 федерации – членки на КОНКАКАФ, са отхвърлили предложението на ФИФА. Въпреки това конфедерацията не е подкрепила призива на УЕФА за бойкот, а Мексиканската футболна федерация е обявила, че ще анализира подробно проекта, преди да заеме окончателна позиция.

Ако Монталиани официализира кандидатурата си, това ще бъде първото сериозно предизвикателство пред Джани Инфантино в битката за президентския пост във ФИФА след години на почти безпрепятствено управление.

#Виктор Монталиани #Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

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