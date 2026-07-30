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Марк Кукурея изненада феновете с драстична промяна във визията си (ВИДЕО)

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Спорт
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Испанският национал се раздели с емблематичните си къдрици, след като изпълни и обещанието си да си татуира образа на селекционера Луис де ла Фуенте

Марк Кукурея изненада феновете с драстична промяна във визията си (ВИДЕО)
Снимка: AP Photo
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Испанският национал Марк Кукурея отново привлече вниманието, но този път извън футболния терен. Левият защитник изненада феновете с изцяло нова прическа, заменяйки характерните си дълги къдрици с плитки.

Промяната идва само дни след като Кукурея изпълни друго свое обещание. След триумфа на Испания на Световното първенство защитникът си татуира лицето на националния селекционер Луис де ла Фуенте, след като предварително бе заявил, че ще го направи, ако "Ла Фурия“ спечели световната титла.

Испания стигна до върха след победа над Аржентина във финала, решен с гол на Феран Торес в продълженията, а Кукурея не се поколеба да спази думата си.

Новата прическа на футболиста също предизвика сериозен интерес, тъй като през цялата си професионална кариера той бе неразделен с къдравата си коса. Причината обаче никога не е била само въпрос на стил.

Преди време Кукурея разкри, че поддържа дългата си коса заради своя син, който е с аутизъм. Защитникът обясни, че така детето му по-лесно го разпознава на терена.

"Имам син с аутизъм. Бих се отказал от всичките си пари, само той да бъде здрав. Пускам косата си дълга, защото той я харесва, а и така може лесно да ме разпознае, ако ме изгуби от поглед по време на мач“, сподели Кукурея в свое интервю.

Въпреки промяната във визията, испанският национал остава една от най-разпознаваемите фигури в световния футбол, а новата му прическа вече предизвика множество реакции сред привържениците в социалните мрежи.

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#Марк Кукурея

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