Майкъл Олисе: Благодаря ти, Франция

Десет дни след края на световното първенство, на което Майкъл Олисе постави исторически рекорд за най-много асистенции в рамките на един турнир, французинът публикува съобщение в социалните си мрежи, в което споделя разочарованието си от това, че не е вдигнал трофея, и благодари на Дидие Дешан.

Френският национал все още не беше говорил публично. Той се превърна в сензацията на Мондиал 2026, където зарадва съотборниците си и зрителите с подаванията и майсторските си умения.

Публикацията на френския плеймейкър в Instagram получи над 1,3 милиона харесвания само за няколко часа.

В съобщението той не скри „огромното си разочарование“ от това, че не е „успял да донесе трофея“.

„Не така си представяхме края на това световно първенство, когато турнирът започна“, написа той.

"Петлите" отпаднаха на полуфиналите от Испания с 0:2, а в двубоя за третото място отстъпиха пред Англия с 4:6.

„Въпреки че не успяхме да вдигнем трофея, гордея се, че поставих рекорда за най-много асистенции в историята на световните първенства (7)", продължи номер 11.

„Със сигурност бих предпочел сега да напиша, че спечелихме световното първенство, всички заедно, със съотборниците ми, щаба, треньорите и всички френски фенове.“

Разочарование, което играчът се надява да превърне в мотивация за предстоящите състезания.

„Това е целта, която ще продължи да ни мотивира, и се надяваме да можем да ви предложим нови моменти на радост и незабравими спомени, които да споделите с нас в бъдеще“, заяви Олисе.

Играчът на Байерн Мюнхен, чието име е водеща новина за трансфери това лято, говори и за привързаността си към френския национален отбор.

„Да нося фланелката на Франция на световно първенство винаги е било и винаги ще бъде мечта за мен“, довери той.

Накрая той завършва посланието си, като отдава искрена почит на Дидие Дешан, който приключи мандата си като мениджър на „сините“ на световното първенство през 2026 г. и който бе наследен от легендата Зинедин Зидан.

„Искам също да благодаря на треньора, че ми даде първата повиквателна в националния отбор и че вярваше в мен, дори в най-трудните моменти. Винаги ще бъда благодарен, желая всичко най-добро за в бъдеще, какъвто и път да избере“, сподели Майкъл Олисе, когото със сигурност го очаква блестящо бъдеще с националката фланелка.

Олисе завършва посланието си с „Благодаря ти, Франция“.