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Президентът на футболната асоциация на Малави подкрепи Джани Инфантино за нов президентски мандат начело на ФИФА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
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президентът футболната асоциация малави подкрепи джани инфантино нов президентски мандат начело фифа
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Класирането на Малави за световното първенство по футбол за жени през 2027-а година е резултат от инвестициите в африканския футбол, направени от ФИФА под ръководството на президента Джани Инфантино, и затова той вероятно ще се радва на подкрепата на континента, каза президентът на футболната асоциация на страната Флийтууд Хайя пред Ройтерс.

Малави се превърна в приятната изненада на продължаващата и в момента Купа на африканските нации за жени в Мароко и достигна полуфиналите, което пък им гарантира и място на женския Мондиал като един от отборите от топ 4.

Хайя отдава дължимото на фокуса на Инфантино върху инвестирането в африканския футбол по време на мандата му и всичко, което швейцарецът представя като опити за изравняване на условията. За него това е причината, заради която ще продължи да подкрепя изпадналия в затруднение президент на ФИФА.

„Ако погледнете какво е направил Инфантино по отношение на развитието на футбола за подценените асоциации и Африка като цяло, бих бил много изненадан, ако има някоя африканска страна, която не би го подкрепила“, каза Хайя пред Ройтерс в ексклузивно интервю.

От една страна лидерът на футбола в Малави смята, че Инфантино правилно е оттеглил предложението за продажба на 20 % процента от правата на турнирите, основно на Световно първенство на частни инвеститори, защото то е можело да стане причина и за негова преждевременна оставка, а и за по-сериозна опозиция. Но пък е на мнение, че трябва да се намери инструмен, който ще осигури на по-бедните асоциации-членки паричната инжекция, от която отчаяно се нуждаят, за да се конкурират с по-силните и по-големите нации.

„Все още подкрепям Инфантино. Мога да ви уверя, че след като съм работил с него, той не е човек, който ще прокарва личните си интереси“, каза Хайя. „Не съм разклатен по отношение на лоялността си към него. Вярвам, че всяка нация, която е достатъчно трезва и вярва в равните възможности, ще подкрепи Инфантино. Той повярва в нас, когато говорихме с него за футбола на местно ниво и женския футбол в Малави. И ето нашият отбор се класира за първи път на Световното!“.

„Какво друго ви е необходимо освен президент, който ще ви изслуша, който вярва във вашата визия, президент, който смята, че най-добрият начин за развитие на футбола е като се гарантира, че всички имат равни възможности?“, продължава лидерът на една от малките страни в Африка, чийто мъжки футбол никога не е бил световно забележим.

Въпросното предложение, което Инфантино по-късно оттегли, дойде с гарантирани пари в размер на 20 милиона долара на страна за следващия цикъл на финансиране – сума, която можеше да бъде удвоена, ако бяха подписали споразумението.

Хайя каза, че една сума от 40 милиона долара за стандартите на Малави са пари, които със сигурност биха трансформирали нивото на играта.

„Малави е една от най-бедните нации в света по отношение на БВП. Имаме сериозни инфраструктурни проблеми. Ако погледнете тренировъчните бази и игрищата, които нашите младежи използват, включително момичетата, които вече се класираха за Световното първенство, ще се изненадате, че имаме някакви резултати изобщо“, каза той.

„Ако им дадем по-добра инфраструктура и повече ресурси, колко по-добре биха могли да се справят? Имаме таланта, но ни липсват ресурси, за да предоставим на нашите момичета и момчета платформата, за да го покажат. Инфантино вярваше в нашите проекти“.

За момента обаче лидерът на футбола в Малави не вижда кой може да се изправи на изборите срещу Инфантино през месец март догодина, но би приветствал всеки сериозен претендент. На първо място обаче иска да види визията за малките страни на всеки, който посяга към мястото на швейцареца.

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#Джани Инфантино #ФИФА

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