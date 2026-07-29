БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 03:30 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Маурисио Почетино е близо до нов четиригодишен договор със САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Американската футболна федерация и аржентинският специалист са на финалната права в преговорите за удължаване на контракта до Мондиал 2030

маурисио почетино близо нов четиригодишен договор сащ
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Маурисио Почетино е все по-близо до подписването на нов договор като селекционер на националния отбор на САЩ. Според информация на The Athletic преговорите между Американската футболна федерация и аржентинския специалист са в заключителна фаза.

54-годишният треньор пое американския национален тим през 2024 година с договор до края на Световното първенство през 2026-а. Още преди началото на шампионата му е било предложено удължаване на контракта, но двете страни са решили разговорите да продължат след края на турнира.

Очаква се новото споразумение да бъде със срок до световното първенство през 2030 година, което ще гарантира дългосрочна стабилност в развитието на националния отбор.

Под ръководството на Почетино САЩ достигна до осминафиналите на Мондиал 2026, където приключи участието си след поражение с 1:4 от Белгия.

Ако договорът бъде финализиран, аржентинецът ще продължи да води американския национален тим през следващия четиригодишен цикъл с основната цел да изгради конкурентоспособен състав за Световното първенство през 2030 година.

#Мондиал 2026 #национален отбор на САЩ по футбол #Маурисио Почетино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
3
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
4
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
6
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Мондиал 2026

ФИФА започна дисциплинарно производство срещу Аржентина заради политическо послание и ексцесии на Мондиал 2026
ФИФА започна дисциплинарно производство срещу Аржентина заради политическо послание и ексцесии на Мондиал 2026
Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА) Марк Кукурея изпълни обещанието си с необичайна татуировка (СНИМКА)
Чете се за: 01:35 мин.
Килиан Мбапе: Световното първенство приключи, може би ви дължахме по-добър край, но не винаги избираме края на историята Килиан Мбапе: Световното първенство приключи, може би ви дължахме по-добър край, но не винаги избираме края на историята
Чете се за: 02:52 мин.
Джани Инфантино отвърна на критиците с открито писмо: Докато вие седяхте зад клавиатурите, ние във ФИФА сме на фронтовата линия Джани Инфантино отвърна на критиците с открито писмо: Докато вие седяхте зад клавиатурите, ние във ФИФА сме на фронтовата линия
Чете се за: 03:55 мин.
Главният съдия на финала на световното първенство Славко Винчич слага край на кариерата си Главният съдия на финала на световното първенство Славко Винчич слага край на кариерата си
Чете се за: 01:02 мин.
Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Четвърта гореща вълна обхвана Европа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ