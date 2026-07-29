Маурисио Почетино е близо до нов четиригодишен договор със САЩ

Маурисио Почетино е все по-близо до подписването на нов договор като селекционер на националния отбор на САЩ. Според информация на The Athletic преговорите между Американската футболна федерация и аржентинския специалист са в заключителна фаза.

54-годишният треньор пое американския национален тим през 2024 година с договор до края на Световното първенство през 2026-а. Още преди началото на шампионата му е било предложено удължаване на контракта, но двете страни са решили разговорите да продължат след края на турнира.

Очаква се новото споразумение да бъде със срок до световното първенство през 2030 година, което ще гарантира дългосрочна стабилност в развитието на националния отбор.

Под ръководството на Почетино САЩ достигна до осминафиналите на Мондиал 2026, където приключи участието си след поражение с 1:4 от Белгия.

Ако договорът бъде финализиран, аржентинецът ще продължи да води американския национален тим през следващия четиригодишен цикъл с основната цел да изгради конкурентоспособен състав за Световното първенство през 2030 година.