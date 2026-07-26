Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината

Испанският национал Дани Олмо за първи път коментира публично инцидента с Роберто Аяла след финала на световното първенство през 2026 година. Халфът на Барселона категорично отхвърли обясненията на аржентинеца, че ударът е бил провокиран от негови думи, и заяви, че подобно твърдение не отговаря на истината.

След края на финала между Испания и Аржентина на терена избухна масово спречкване, започнало след сблъсък между Науел Молина и Родри. В последвалото напрежение Аяла удари Олмо, а по-късно заяви, че действията му са били реакция на реплика от страна на испанския футболист.

Олмо обаче категорично отрече тази версия.

"Човек, който казва, че съжалява, но оправдава един удар с това, че е бил отговор на мои думи, всъщност не се разкайва. Той не казва истината, защото не съм му казал нищо. Затова и няма нужда да ми се извинява“, заяви световният шампион.

Испанецът подчерта, че много по-важно от самата грешка е начинът, по който човек поема отговорност за действията си.

"Това, което ни определя, не са грешките, а смелостта да ги признаем със смирение, честност и достойнство. Искам децата ми, семейството ми и всички фенове да се гордеят с начина, по който се състезавахме, по който победихме и най-вече с поведението ни“, коментира още халфът.

Олмо обърна внимание и на отговорността, която професионалните футболисти носят като пример за младите хора.

"Влиянието на футбола е огромно и играчите са пример за децата и новите поколения. Това носи със себе си голяма отговорност“, каза още испанският национал.

Въпреки скандала след финала, Олмо предпочете да акцентира върху историческия успех на Испания на световното първенство.

"Най-важното е, че изживяхме невероятен Мондиал. Постигнахме тази титла с много труд, а силата на този отбор беше в колектива. Винаги поставяхме отбора над индивидуалностите. Освен работата на терена, огромно значение имаха възстановяването, храненето, психическата подготовка и дисциплината извън тренировките“, завърши полузащитникът.