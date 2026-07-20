Испания посрещна световните шампиони в Мадрид

Kралско посрещане за световните шампиони по футбол в Испания. Победителите получиха висока оценка за постигнатото от Испанското кралско семейство и от премиера Педро Санчес.

По-късно "Ла Фурия Роха" дефилираха триумфално в открит автобус през центъра на Мадрид от двореца Мoнклoа до площата Сибейес. Там традиционно се събират, за да празнуват испанските национали и техните привърженици.

Испанският тим отнесе трофея у дома след като детронира досегашния шампион Аржентина с 1:0. Испания спечели втори Мондиал след успеха си на финала срещу Нидерландия през 2010-та.

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