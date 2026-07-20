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Испания посрещна световните шампиони в Мадрид

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Национални отбори
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Селекцията на Луис де ла Фуенте получи кралско посрещане в столицата

испания посрещна световните шампиони мадрид
Снимка: БТА
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Kралско посрещане за световните шампиони по футбол в Испания. Победителите получиха висока оценка за постигнатото от Испанското кралско семейство и от премиера Педро Санчес.

По-късно "Ла Фурия Роха" дефилираха триумфално в открит автобус през центъра на Мадрид от двореца Мoнклoа до площата Сибейес. Там традиционно се събират, за да празнуват испанските национали и техните привърженици.

Испанският тим отнесе трофея у дома след като детронира досегашния шампион Аржентина с 1:0. Испания спечели втори Мондиал след успеха си на финала срещу Нидерландия през 2010-та.

Вижте целия обект във видеото.

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