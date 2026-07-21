БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ са под средните за София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ и в момента са под средните за София, това заяви в "Денят започва" изпълнителния директор на фонда Нели Наделчева.

Тя коментира одита на Сметната палата, който откри нарушения в работата на Национален фонд „Култура“ за периода 2021–2023 година. Сред констатациите са неправомерно изплатени средства за работно облекло, пропуски при управлението на проекти и слабости в контрола. Според изпълнителния директор на фонда Нели Наделчева част от проблемите вече са отстранени, но са необходими още промени.

Одитният доклад е бил връчен на ръководството на фонда през април. Проверяван е периодът, в който начело на институцията са били трима изпълнителни директори.

Нели Неделчева - изп. директор на Национален фонд “Култура”: „Процедурата е такава – одитният доклад се връчва на изпълнителния директор на Фонд „Култура“. Тъй като е разглеждана работата на трима изпълнителни директори, той е връчен и на тях, като те имат 14-дневен срок за коментари и възражения“.

Сред най-коментираните констатации в доклада са разходите за работно облекло на служители, сред които са посочени туристически обувки, клинове, чанти и рокли.

„Трудно да ми е коментирам, че се е случило това. Следва въпросът какви са заплатите, които са получавали тези хора. Категорично това не е начинът да се компенсират ниски възнаграждения. Това са средства за работно и представително облекло и не е следвало тези разходи да бъдат одобрявани“, заяви Наделчева.

Относно посочените в доклада над 600 000 лева разходи за възнаграждения тя уточни, че те не са свързани със заплати на служители, а с работа на оценителни комисии и външни консултанти.

„Самите заплати на служителите във Фонд „Култура“ и в момента са под средните за София. Работя, за да променя това“, каза изпълнителният директор.

Критики има и към начина, по който са оценявани проектите. Според одита при някои процедури техническото попълване на документите е имало по-голяма тежест от съдържанието и качеството на предложенията.

„И двете неща са еднакво важни – и техническата изрядност, и художествената стойност. Но процедурата по кандидатстване трябва да бъде олекотена, за да могат действително стойностни продукти да бъдат оценявани“, коментира Наделчева.

По думите ѝ през последните години са направени промени в нормативната база, които целят по-добър контрол и по-ясни правила за работа на фонда.

Нели Наделчева посочи още, че очаква Министерството на културата да обяви конкурс за постоянен изпълнителен директор на фонда. По думите ѝ всички ръководители през последните години са били назначавани временно.

„Пети месец съм директор. Още няма конкурс от Министерството на културата. 70% от времето ми е свързано с поправяне на неща за задна дата или подобряване на процеси в момента“, каза Наделчева.

Според нея е необходимо и по-добро проследяване на вече финансираните проекти, за което Министерството на културата може да окаже подкрепа.

#Национален фонд култура #Нели Неделчева #фонд Култура

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
2
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
3
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
4
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
Бурите продължават и през следващите дни
5
Бурите продължават и през следващите дни
Алекс Николов: Заслужавахме място на финалите, направихме добър сезон
6
Алекс Николов: Заслужавахме място на финалите, направихме добър сезон

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Култура

Рокли, чанти, бельо, клинове - как са харчени средствата за работно облекло във фонд „Култура“?
Рокли, чанти, бельо, клинове - как са харчени средствата за работно облекло във фонд „Култура“?
Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното
Чете се за: 05:17 мин.
Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс" Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"
Чете се за: 02:50 мин.
За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата
Чете се за: 03:37 мин.
Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ са под средните за София Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ са под средните за София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Предупреждение за значителни валежи днес
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава отстраняването на щетите след бурята в Пловдив
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Тръмп с нови 50% мита върху вноса от Канада - засегнати са млечни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Десети ден удари в Близкия изток: САЩ предупредиха за възможна...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ