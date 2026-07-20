БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат...
Чете се за: 01:57 мин.
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно...
Чете се за: 06:45 мин.
Сметната палата: Във Фонд „Култура“ купували...
Чете се за: 04:57 мин.
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рокли, чанти, бельо, клинове - как са харчени средствата за работно облекло във фонд „Култура“?

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Рокли, чанти, бельо, клинове - как са харчени средствата за работно облекло във фонд „Култура“?
Слушай новината

Национален фонд „Култура“ е осребрявал суми за работно облекло срещу фактури за бельо, туристически обувки и клинове. Това е едно от десетките нарушения, които разкрива одит на Сметната палата за периода между 2021 и 2023 година.

Забавеното изпълнение на много проекти създава риск за възстановяване на средствата, за които е кандидатствано по европроекти, посочват от Сметната палата.

Липса на правила и субективизъм при определянето на условията за кандидатстване и оценяване на творческите проекти – това е едно от важните заключения в доклада на Сметната палата. Водещо при одобряването им е била не тяхната културна стойност, а как са попълнени формулярите за кандидатстване. На практика относителният дял на точките за технически показатели е бил по-голям от този за самото културно съдържание, установява проверката.

Красимир Димитров, директор на дирекция в Сметната палата: „Няма следа за документиране, няма следа за извършен контрол и няма следа за това дали проектът има принос, като творческо съдържание в това, което е финансирано.“

С близо 600 000 лева са надвишени средствата, предвидени за възнаграждения във фонда.

Красимир Димитров, директор на дирекция в Сметната палата: „Числеността на персонала е малка за това, което те изпълняват като функции, и в тази връзка по-голямата част от бюджета за разходи за заплати са плащани за външни услуги, като включително юристи, счетоводители и т.н. са наемани на граждански договори.“

Средства за облекло неправомерно са изплащани на изпълнителния директор – общо 1600 лева. Служителите са получили за периода почти 14 000 лева.

От доклада става ясно, че вместо работно облекло, служителите на фонд „Култура“ са си купили рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки.

Одитът установява закъснения по Плана за възстановяване и устойчивост – това означава, че има риск да бъдат загубени средства по вече спечелени проекти.

От Сметната палата са дали препоръки за подобряване на работата на фонда. От Министерството на културата днес отказаха коментар, но обясниха, че ще излязат с позиция по темата.

#харчове #фонд Култура #рокли #бельо #чанти

Последвайте ни

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Испания спечели Световното първенство по футбол
3
Испания спечели Световното първенство по футбол
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
5
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
Празнуваме Илинден
6
Празнуваме Илинден

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Култура

Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното
Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното
Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс" Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"
Чете се за: 02:50 мин.
За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата
Чете се за: 03:37 мин.
Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала Пловдив ще е домакин на два големи музикални фестивала
Чете се за: 00:50 мин.
Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради преобърнал се тир (СНИМКИ и ВИДЕО)
Затвориха магистрала "Тракия" край Карнобат заради...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на база "Безмер" Политически реакции за разполагането на американските самолети - цистерни на база "Безмер"
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Историите и знаковите моменти, които ще запомним от Световното по футбол Историите и знаковите моменти, които ще запомним от Световното по футбол
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ Над 300 часа ефир и милионна аудитория за ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 06:45 мин.
Национални отбори
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Скок на петрола до около 90 долара за барел
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"По света и у нас" - новините на БНТ днес навършват 66...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Километрични опашки и тапа на българо-турската граница
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ