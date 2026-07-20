Рокли, чанти, бельо, клинове - как са харчени средствата за работно облекло във фонд „Култура“?

Национален фонд „Култура“ е осребрявал суми за работно облекло срещу фактури за бельо, туристически обувки и клинове. Това е едно от десетките нарушения, които разкрива одит на Сметната палата за периода между 2021 и 2023 година.

Забавеното изпълнение на много проекти създава риск за възстановяване на средствата, за които е кандидатствано по европроекти, посочват от Сметната палата.

Липса на правила и субективизъм при определянето на условията за кандидатстване и оценяване на творческите проекти – това е едно от важните заключения в доклада на Сметната палата. Водещо при одобряването им е била не тяхната културна стойност, а как са попълнени формулярите за кандидатстване. На практика относителният дял на точките за технически показатели е бил по-голям от този за самото културно съдържание, установява проверката.

Красимир Димитров, директор на дирекция в Сметната палата: „Няма следа за документиране, няма следа за извършен контрол и няма следа за това дали проектът има принос, като творческо съдържание в това, което е финансирано.“

С близо 600 000 лева са надвишени средствата, предвидени за възнаграждения във фонда.

Красимир Димитров, директор на дирекция в Сметната палата: „Числеността на персонала е малка за това, което те изпълняват като функции, и в тази връзка по-голямата част от бюджета за разходи за заплати са плащани за външни услуги, като включително юристи, счетоводители и т.н. са наемани на граждански договори.“

Средства за облекло неправомерно са изплащани на изпълнителния директор – общо 1600 лева. Служителите са получили за периода почти 14 000 лева.

От доклада става ясно, че вместо работно облекло, служителите на фонд „Култура“ са си купили рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки.

Одитът установява закъснения по Плана за възстановяване и устойчивост – това означава, че има риск да бъдат загубени средства по вече спечелени проекти.

От Сметната палата са дали препоръки за подобряване на работата на фонда. От Министерството на културата днес отказаха коментар, но обясниха, че ще излязат с позиция по темата.