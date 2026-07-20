Иван Шишков: МРРБ ще извърши преглед на договорите за строителство и поддръжка на пътищата и ще засили контрола върху тях

Регионалният министър Иван Шишков отново постави въпроса за начина, по който са сключвани и изпълнявани договорите в пътното строителство, като акцентира върху обществените поръчки и контрола върху разходването на държавни средства. Той припомни, че е подавал сигнали до прокуратурата за нарушения, свързани с пътни обекти, включително по договори за магистрала „Хемус“. Министерство ще извърши детайлен преглед на договорите за строителство и поддръжка на пътната инфраструктура, като ще засили и контрола върху тяхното изпълнение.

Към момента са сключени около 30 договора за ремонт на пътни участъци. Изпълните по тези проекти са били избрани по време на предходни управления, поясни министър Иван Шишков.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Това са фирми, които са се появявали и развивали през годините. Те не са избрани от нас, а са част от наследството. За нас това са обекти и пътища в лошо състояние. Очевидно обаче има хора, които имат интерес да твърдят, че това са наши фирми. Повтарям – те нямат нищо общо с нашето управление."

Регионалният министър даде за пример държавното дружество „Автомагистрали“, което е спечелило три обществени поръчки за текущото поддържане на автомагистрали.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Автомагистрали" - държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях, подизпълнители, за текущи ремонти. Странното във всичкото това нещо е, че много скоро след това тя сключва договори за подизпълнители с други фирми. Значи, няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация с които подизпълнители ще работиш, и след това изведнъж да започваш да добавяш едни други фирми."

Министър Шишков заяви, че няма да прекрати старите договори, но контролът ще бъде затегнат и обясни защо:

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Ако тръгнем да прекратяване договори, които са сключени и влезли в сила или поръчки във финална фаза рискуваме, можеме, но какво ще причиним от това, тръгвайки да го правиме най-вероятно ще загубим съдебни дела, може да ги прекратим по взаимно съгласие, ако те искат. Ще загубим съдебни дела, ще загубим време да се ремонтират пътищата, те ще станат все по-скъпи след една или две години, и все по-лоши след една или две години. Не казвам, че сме с вързани ръце, но казвам, че това фактически е правната рамка, от която ние трябва да излезем, за да завършим пътищата."

Министърът припомни, че е подавал множество сигнали до прокуратурата и се надява тя да установи какви точно злоупотреби са извършени. А до 10 дни ще има работна група, която да обсъди и разгледа предложение за промяна в наредбата с мантинелите по основните пътища в страната.