Министър Шишков: Няма малка и голяма кражба, има кражба

Сключените договори с фирми за ремонти на пътищата в България коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той каза, че ще бъде осветлен начинът, по който са подписвани. Шишков заяви, че „няма малка и голяма кражба, а има кражба“.

Министърът обяви, че към момента има подписани около 30 договора за ремонти на пътищата. Заяви, че фирмите, с които има сключен договор, са „фирми на наследството“. Той обясни, че старите договори за ремонт на пътищата няма да бъдат прекратявани, но контролът ще бъде по-строг.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „В последните години има добра тенденция – започнаха да се сключват договори за основни ремонти по пътищата. Има сключени около 30 договора за основни ремонти на пътищата. Фирмите са на наследството. Това са фирмите. В част от наследството има и текущи процедури и напреднали поръчки. Няма малка и голяма кражба, има кражба.“

За начина на управление на кабинета „Радев“ и предходните правителства Шишков заяви:

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нюансът в различното и това, което ще се случи оттук нататък, е много по-големият контрол. Единственият начин да се ремонтират пътищата е по този начин. Ние работим по договори и единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите. Нашата цел е да отворим следващата страница от анализа на пътния сектор в България – фактите, които ни доведоха дотук, начинът, по който са се сключвали договори, подписвали споразумения и анекси. Нека всеки прецени коя фирма на кого е, как е създадена и как е тръгнала в този бизнес. Ако тръгнем да прекратяваме договори, рискуваме да загубим съдебни дела и да забавим ремонтите. Това е правната рамка, от която ние трябва да излезем. Това е наследството – не само като пътища, но и като договори.“

Снимки: БТА

За държавното дружество „Автомагистрали“ Шишков коментира:

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Държавното дружество „Автомагистрали“, което винаги е било във фокуса на общественото мнение, спечели три поръчки за поддръжка на три лота на магистралите в България. Защо обществото и част от медиите започнаха да проявяват интерес към тази поръчка? Защото „Автомагистрали“ участва в конкурс и печели конкурса. След това дружеството сключва допълнителни договори. Ако трябва да се каже коя фирма на кого е, мисля, че всеки може да си направи извода, защото тези фирми са влизали извън първоначалните намерения на „Автомагистрали“ да работи със съответните подизпълнители.“

До 10 дни ще има работна група, която да обсъди и разгледа предложение за промяна в наредбата с мантинелите.