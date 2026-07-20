Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите

Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от "Прогресивна България" в "Денят започва".

Константин Проданов, ПБ: „Внушенията, че това е антисоциален бюджет, са абсолютно неверни и не издържат проверката. Има увеличение на всички пенсии със 7,8%. Това са над 1 млрд. разходи за пенсии. Има увеличение на всички заплати в бюджетната сфера с 5% – това са 400 млн. Има увеличение на минималната работна заплата с 12,6%. Има разширяване на кръга на лицата, които имат право на детски надбавки. Има и изрична целева помощ от 30 млн. лева за коледни и великденски надбавки. Визията е, че въпреки тежката финансова ситуация ние увеличаваме както пенсиите, така и заплатите. За всички разходи в бюджета има много валидно обяснение."

Какво впечатление оставя управлението на ПБ според Проданов:

Константин Проданов, ПБ: „Хора, които искат да извадят всичко на светло, хора, които искат да стъпят на здрава основа, да сложат край на илюзиите, да покажат как вече няма да се бюджетира с декапитализация на държавни дружества, с раздаване на помощи на калпак, с прикриване и отлагане на разходи. Това е подходът. Той е различен, на пръв поглед е стряскащ, но това е подходът на политическа сила, която има по-дълъг хоризонт.“

За Бюджет 2027 Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: „В бюджет 2027 ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да бъдат в този обем. В бюджета за 2027 г. ще видите истинските политики – той ще бъде изцяло на „Прогресивна България“: затваряне на кранчетата в здравеопазването, активно привличане на чужди инвеститори и административна реформа.“

По отношение на Украйна и позицията на България Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: „Ние помагаме на Украйна според възможностите си, които към настоящия момент не включват нито финансова, нито военна помощ. Нещо, което е много ясно артикулирано както от премиера, така и от представители на правителството.“

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