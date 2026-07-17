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Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна

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България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства на Украйна, заяви премиерът

румен радев противоречие позицията правителството отношение войната украйна
Снимка: БТА
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Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Румен Радев, министър-председател: "Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития – важни разговори в областта на енергетиката и икономиката. Няма никакво противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна. Нито г-жа Петрова е подписвала тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на Украйна и тя присъства. Президентът Зеленски три пъти ме покани много настойчиво. Аз нямах възможност да отида и затова нашият външен министър беше там."

За помощта към Украйна Радев заяви:

Румен Радев, министър-председател: "България е част от общите европейски решения, но България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства. Ние продължаваме там, където считаме, че е удачно, да развиваме нашите отношения с Украйна."

За Бюджет 2026 премиерът коментира:

Румен Радев, министър-председател: "Най-важното е, че бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим."

#премиера Румен Радев #Бюджет 2026 #Украйна

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