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МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правно обвързващ характер

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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срещата върха украйна югоизточна европа българия подписа декларацията киев
Снимка: АП/БТА
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Външното министерство изпрати позиция във връзка с подкрепената обща декларация в Киев, с която завърши срещата Украйна - Югоизточна Европа снощи. Документът очертава рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и сигурност. На срещата България беше представена от външния министър Велислава Петрова. Декларацията не беше подкрепена единствено от сръбския президент Александър Вучич.

Ето и цялата позиция на МВнР:

Министър Велислава Петрова взе участие в неформалния Съмит Украйна - Югоизточна Европа след покана от президента Зеленски към българския министър-председател. Министърът на външните работи не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна. В рамките на съмита беше приета декларация с утвърден език и формулировки с различни аспекти на подкрепа за Украйна от страните от Югоизточна Европа.

Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер. На съмита присъстваха и държави, които са извън ЕС и такива, които не са взимали участие в срещите на "Коалицията на желаещите".

Същевременно следва да се отчете, че т.нар. „Коалиция на желаещите“ също има неофициален характер. Нейният фокус е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение. Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, съобразно собствените си национални интереси и решения.

Позицията на българското правителство остава непроменена – България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украйна по двустранна линия, но продължана да изпълнява поетите си ангажименти по линия ЕС и НАТО.

В контекста на настоящите ни способности, България поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката. В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, да я предоставят.

На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приносът на България следва да бъде насочен към области, в които страната ни може да има реална добавена стойност – укрепване на енергийната сигурност на Украйна и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон.

Посещението на министър Велислава Петрова в Киев е продължение на разговорите между премиера Румен Радев и президента Володимир Зеленски за задълбочаване на двустранното партньорство в енергетиката и икономиката и няма отношение към предоставянето на военна или финансова помощ за Украйна.

#външен министър Велислава Петрова #войната в Украйна #позиция #киев #декларация #МВнР

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