След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев

С обща декларация завърши срещата Украйна - Югоизточна Европа в Киев снощи. Документът очертава рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и сигурност. На срещата България беше представена от външния министър Велислава Петрова. Декларацията не беше подписана единствено от сръбския президент Александър Вучич.

Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Република Северна Македония, Черна Гора и България - това са страните от Югоизточна Европа, които подкрепиха съвместна декларация с украинския президент Володимир Зеленски. Единствено Сърбия, която беше представена от президента Александър Вучич, не подкрепи документа.

В Киевската декларация остро се осъжда руската агресия и се призовава за незабавен край на войната и прекратяване на зачестилите напоследък удари срещу цивилни цели на украинска територия. Европа няма как да има сигурност и стабилност, ако суверенитетът на Украйна е застрашен, се казва още в текста.

9-те държави, приели документа, се обявиха още за засилване на отбранителните способности на Украйна и изразиха подкрепа за осигуряването на финансови средства за целта. Подчертаха и значимостта на Коалицията на желаещите.

7. Признаваме важната работа на Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително осигуряването на законово-обвързващи гаранции за сигурност и изразяваме готовността си да засилим участието си в нейната работа.

Страните заявиха и готовност да участват в следвоенното възстановяване на Украйна. Българският външен министър Велислава Петрова коментира от Киев, че страната ни ще продължи да си сътрудничи с Украйна в области от взаимен интерес, включително енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Има много политически стълбове, върху които трябва да продължим да работим. Продължаващата подкрепа за Украйна, ефективните икономически мерки срещу Русия и полето на дипломацията, което ще доведе двете страни на масата за преговори. Вярваме, че третият стълб не се използва достатъчно много и същевременно няма условия действително да принудим Русия да седне на масата за преговори. Нашата държава изпълнява своята роля в подкрепата за Украйна според възможностите ни, включително чрез различни видове подкрепа на европейско ниво, участие и подкрепа за санкциите, когато те са ефективни и когато нанасят реална икономическа щета срещу Русия. Подкрепяме и дипломатическите усилия."

По време на срещата в Киев председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и Володимир Зеленски сключиха споразумение между ЕС и Украйна за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Брюксел ще отпусне 1 млрд. евро за закупуване на безпилотни апарати.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Работим за противоракетната си отбрана по три направления - първото са системите "Пейтриът". Чрез програмата PURL и нашите европейски партньори, можем да получаваме ракети от Съединените щати, финансирани от Европа. Имаме и двустранно сътрудничество с европейците - работим по споразумения с отделни държави за различни мощности. Не става дума за големи пакети, но те са важни. Имаме споразумение и с Близкия изток, което обаче няма да разкриваме, защото е обвързано с края на войната там."

В декларацията се призовава още и за допълнително засилване на санкциите срещу Русия и военната ѝ икономика.

На срещата Украйна - Югоизточна Европа стана ясно, че обсъждането на 21-ия пакет от санкции е отложено със седмица, заради изразени резерви от страна на Гърция. Атина е против мерките срещу руския втечнен газ, заради крупен гръцки бизнесмен.