Монета от 1 долар с образа на Доналд Тръмп ще бъде отсечена в САЩ

Възпоменателна монета от 1 долар с образа на Доналд Тръмп предстои да бъде отсечена в Съединените щати. Вече е известен и дизайнът на монетата, която е част от честванията по повод 250-ата годишнина от основаването на страната.

Финансовият министър Скот Бесън определи монетата с лика на Тръмп за "символ на патриотизма". Обикновено образът на жив човек не може да бъде изобразяван върху американската валута, но се очаква да бъде приет закон, който да позволи Доналд Тръмп да се появи и върху бакнота от 250 долара.