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След трагичния инцидент край село Пастух: Институциите в Кюстендил с мерки за обезопасяване на реките и водоемите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Снимка: БТА
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След трагичния инцидент край село Пастух, при който в река Струма загинаха две деца и двама възрастни, институциите в Кюстендил обсъдиха мерки за обезопасяване на реките и водоемите. Сред тях са промени в нормативната уредба, изготвяне на интерактивна карта на опасните участъци и поставяне на спасително оборудване.

Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов съобщи, че ще бъдат предложени промени в Наредбата за водноспасителната дейност, тъй като в момента липсва ефективен санкционен механизъм.

Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил: „Към днешна дата няма кой да наложи санкции санкции.“

По думите му още следващата седмица предстои среща в Министерството на здравеопазването за започване на процедура по промяна на наредбата.

Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил: „Това са мерки, които може да направим в порядъка на месец – месец и половина.“

Институциите ще събират данни за местата с най-много инциденти, които ще бъдат включени в интерактивна карта с опасните участъци.

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов заяви, че общините практически не разполагат с правомощия за контрол.

Инж. Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил: „Правомощията на общините са нулеви.“

Според него контролни функции трябва да получат още Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, горските стопанства и МВР, за да могат да санкционират нарушителите.

Като допълнителна превантивна мярка община Кюстендил ще постави указателни табели за наличието на автоматични дефибрилатори в кметствата на някои населени места, които могат да бъдат използвани при инциденти. Обсъжда се и поставянето на спасителни пояси с въжета на рискови участъци край реките.

Вижте прякото включване на Станислава Христова.

#село Пастух #Кюстендил #трагедия #мерки

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