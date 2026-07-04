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Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край Струма станаха четири

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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цяла нощ издирваха второто изчезнало дете река струма
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Намериха тялото и на второто дете, което изчезна във водите на река Струма край село Пастух. Жертвите на трагедията станаха четири. Детето е открито недалеч от мястото, където бяха намерени и останалите жертви на трагичния инцидент – 11-годишното момиче, бабата и дядото им.

По случая е уведомена Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Повече от денонощие спасители, доброволци, пожарникари и полицаи търсеха изчезналото дете. Екипите обхождаха реката отново и отново.

старши комисар Райчо Омерски, директор на ОДМВР – Кюстендил: „Труднодостъпни райони, подмоли под дърветата, където тялото може да е било завлечено от водата, включително под вода – спускане и търсене на тялото.“

С малък самолет летец от Дупница огледа реката отвисоко. На място дойдоха и доброволци от рафтинг клуб в Кресна. Мътната вода, дълбоките вирове и гъстата растителност по поречието на реката затрудняваха търсенето.

Стефан Георгиев, началник отдел „Оперативна дейност“ в отдел „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община: „На места има бързеи, където опасността за всеки един, който трябва да провери бързея, е много голяма.“

Малко преди 20:00 часа двама водолази и пожарникар от районната служба в Кюстендил откриха трупа на 8-годишното дете.

Трагедията стана в петък следобед, когато баба, дядо и трите им внучета пристигат на брега на река Струма за семеен пикник. Едно от децата влиза във водата, попада в дълбок вир и започва да се дави. По-голямото дете влиза да го спасява, след него бабата и дядото.

Най-малкото дете, което не е влизало във водите на река Струма, успяло да се свърже първо с баща си. Той го упътил да стигне до главния път, да спре автомобил, за да могат да подадат сигнал на спешния телефон 112.

Още снощи спасителните екипи откриха телата на бабата, дядото и 11-годишното момиче, а тази вечер жертвите на трагедията станаха четири.

#четири жертви #трагедията в Струма # река Струма

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