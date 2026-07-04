Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

Открита е следа, че 11-годишната Наталия и пастрокът ѝ Асен са нощували в сградата на пустеещата гара в село Нова Шипка. Полицията заедно с доброволци претърси щателно района и съседното село Величково.

Снимките на издирваните са разпространени в населените места, които са в общините Долни чифлик и Дългопол. Те се намират западно от село Синдел, където се проведе мащабна полицейска акция. Обход там имаше и днес.

Пламен Лазаров, кмет на село Синдел: „Ако се крият, би трябвало нощем да се придвижват. Надяваме се да има някаква следа или някой да ги е видял. Селото е живо, постоянно има хора по улиците. Така че всички са предупредени и апелирам, ако забележат нещо, да звънят първо на 112.“

По-късно полицаи и доброволци обходиха местностите около провадийското село Китен и дългополското Аспарухово. Сред тях бяха Юли Маринов и Владимир Пейчев, които не за първи път участват в подобни акции.

Юли Маринов, доброволец: „Не ни допускаха да влизаме по къщи и по гори, застанахме само на едно място. Трябваше да наблюдаваме, ако някъде нещо забележим, веднага да сигнализираме на органите на реда.“

Владимир Пейчев, доброволец: „Ние минахме от Дългопол по пътя за село Китен, по черен път. И там ни оставиха да чакаме на поста. Дълго време чакахме, но никой не се появи. Пускаха дронове. После слязохме до село Аспарухово, там също да проверим.“

При обходите се използват термокамери, термодрон и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните Наталия и Асен, да не се предприемат действия, а да се звъни на 112, защото мъжът може да прояви агресия.