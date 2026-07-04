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250 години САЩ: Празненствата започнаха с реч на Доналд Тръмп в планината Ръшмор

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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250 години САЩ: Празненствата започнаха с реч на Доналд Тръмп в планината Ръшмор
Снимка: БТА
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Горещата вълна в Съединените щати отмени много тържества по случай националния празник. Днес страната празнува 250 години независимост. С реч в подножието на емблематичната планина Ръшмор Доналд Тръмп постави началото на празненствата.

Президентът Илияна Йотова поздрави президента на Съединените щати Доналд Тръмп и американския народ по случай националния им празник – 4 юли. С реч в подножието на емблематичната планина Ръшмор Доналд Тръмп постави началото на празненствата. Тази година се честват 250 години от подписването на Декларацията за независимост на Съединените щати.

Планината Ръшмор е национален паметник в Съединените щати. В нея са издълбани лицата на четирима американски президенти, избрани заради тяхната роля в опазването на републиката.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Отбелязваме 250 години славна независимост и 250 години величествена американска свобода. На 250 години Америка е най-старата република на Земята. Ние сме най-свободните хора на Земята. Ние сме най-силната и най-могъщата страна на Земята. И по Божията милост Съединените американски щати са най-успешната и най-изключителната нация, съществувала някога в човешката история.“

Според американския лидер американската идентичност обаче е под подновени атаки, а Съединените щати преживяват „възраждане на комунистическата заплаха“, което идва отчасти от „новопристигналите“ в страната.

Във Вашингтон температурите ще надвишат 38°, и затова традиционният парад за Четвърти юли е отменен. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс празнува в залива на Ню Йорк, където са събрани кораби от 20 страни.

Очаква се Тръмп да произнесе още една реч в столицата преди „исторически по мащаба си фойерверки“ – 850 000 за 40 минути.

Според скорошно проучване на частния университет Куинипиак 61% от американците смятат, че Съединените щати не отговарят на идеалите, заявени в Декларацията за независимост от 1776 година.

#Илияна Йотова, президент #Доналд Тръмп #Джей Ди Ванс #САЩ #4 юли #чествания

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