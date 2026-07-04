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Любослав Костов: Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход

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Проблемът не е в разходите за пенсии и издръжка, а в капиталовата програма, заяви главният икономист на КНСБ

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Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход, заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в "Говори сега".

Любослав Костов, КНСБ: "Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход — той нараства много плахо. Трябваше поне със 100 евро отгоре да го вдигнат, тъй като това са права и обезщетения при майчинство и безработица — тези права се връщат обратно."

По отношение на дефицита на Бюджет 2026 г. Костов коментира:

Любослав Костов, КНСБ: "Според нас дефицитът няма да е 5,4%, а около 3,5%. Дори да съберете всички плащания за ПВУ и капиталови проекти, сметката не излиза. Какво ни дава основание да твърдим, че за 5 месеца ще направим 9 млрд.? По официални данни на НСИ инфлацията вече е близо 8%. Края на годината ще стане и повече. Дефицитът ще бъде около 3,5–3,6%. Най-лошото, което може да се случи, е Гълъб Донев да не е оцелил дефицита. И накрая ще се види, че проблемът не е в разходите за пенсии и издръжка, а в капиталовата програма."

По отношение на съкращаването на държавната администарция Костов заяви:

Любослав Костов, КНСБ: "Ние не казваме, че няма нужда от реформи, съкращения и хора в пенсионна възраст, но за 40 дни как се направи този анализ? Казваме нещо простичко – да го направим от 1 януари 2026 г., а бюджета за 2026 г., който е за 5 месеца, да го използваме за анализ. Целият държавен сектор е 136 000 души. Как 136 000 души помпат инфлацията на 3,5 млн. заети? Инфлацията е заради войната в Иран, еврото и вероятно външно влияние. Външни шокове на предлагането, надценките в магазините — и това го казват официалните институции."

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#бюджет 2026 г. # Любослав Костов #КНСБ

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