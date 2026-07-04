История за доброто: Млада жена спаси две паднали щъркелчета след буря

История за доброто. Млада жена спаси от почти сигурна смърт две малки щъркелчета паднали заедно с гнездото си по време на буря в петричкото село Първомай.

Преди дни мощна буря последвана от градушка в Първомай помита гнездото на семейство щъркели, което е на метри от кметството в селото. Илиана, която по това време се прибира към дома си вижда на улицата бедстващи, които всеки момент има опасност да се удавят или да бъдат прегазени от преминаващ автомобил.

Илиана Иванова: "Веднага отбих… и ги грабнах двете по-здрави щъркел чета и ги оставих на спирката."

На помощ на Илиана се притича Мариела, която работи в магазин на близо.

Мариела: "Просто беше много силен дъждът имаше гръмотевици и я предупредих да излезе от гнездото, защото тя буквално риеше навсякъде, да излезе да се скрие, да намали …но с нея не можеш да спориш и започнахме и двете да рием."

След минути става ясно, че от трите щъркелчета, паднали заедно с гнездото, едно е загинало. Другите две Илиана прибира в дома си.

Илиана: "Но не можех да ги захраня и хората ми се обадиха, че майката е тъжна тук при гнездото. Реших, че е по-добър вариант да ги пренеса тук и ги качих отгоре на покрива."

Илиана информира институциите за бедстващите щъркели и ден по-късно те са прибрани от РИОСВ Благоевград и транспортирани за спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Д-р Адриана Джамалова, спасителен център за диви животни: "Здрави силни, дори малко дебелички. Едното от тях при самото падане от гнездото е получило травма лека на единия от лактите си, но не притеснително и страшно за момента ще останат при нас за наблюдение… в последствие ще бъдат пуснати на свобода."

А в Първомай майката и бащата на щъркелчетата градят ново гнездо. От електроразпределителното дружество пък обещават есента да поставят нова, по здрава конструкция на стълба, така че гнездото да е добре укрепено.

По темата работиха Станислава Христова и Иван Янев.