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Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
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Във Варненско продължава издирването на 11-годишната Наталия, която е в неизвестност пети ден. Момичето от варненското село Константиново е тръгнало с 40-годишния бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов. Издирвателни акции се провеждат в района на Константиново и Синдел.

В село Константиново доброволци отново претърсват района. По информация на "По света и у нас" полицията претърсва района между селата Нова Шипка и Величково, тъй като има следа, че Наталия и Асен са нощували в този район.

Включват се и доброволци в тези населени места, които се намират западно от Синдел в общините Дългопол и Аврен. В издирвателните действия се използват термокамери, термодрон и джипове, тъй като прави впечатление, че двамата се придвижват предимно нощно време.

Асен се е грижил за момиченцето повече от 7 години, тъй като е живял с майката на семейни начала. Записи от камери в районите, откъдето двамата минават, показват, че детето е добре, не е отвеждано насила и върви плътно зад пастрока си.

От полицията съобщават, че всеки, който види двамата, е добре да се обади на телефон 112 и да не предприема никакви други действия, тъй като Асен може да прояви агресия. Той е добре познат и има опит в укриването.

Пламен Лазаров, кмет на село Синдел: "Ако се крият, би трябвало нощем да се придвижват. Надяваме се да има някаква следа или някой да ги е видял. Селото е живо, постоянно има хора по улиците. Така че всички са предупредени и апелирам, ако забележат нещо, да звънят първо на 112."

Вижте повече в прякото включване на Силвия Русенова.

#11-годишна Наталия #продължава издирването на Наталия #Варна

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