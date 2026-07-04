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Напрежение в Германия: Протести заради конгрес на "Алтернатива за Германия"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Напрежение в Германия: Протести заради конгрес на "Алтернатива за Германия"
Снимка: БТА
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Напрежение в Германия - хиляди се опитаха да блокират началото на Конгреса на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" в Ерфурт.

По данни на Ройтерс, в ранните часове на деня около 15 000 души са направили опит да попречат на делегати да стигнат до залата на събитието. Според "Алтернатива за Германия" около 450 от общо 600те делегати вече са на място и форумът е започнал по план.

През септември в източната германска провинция Саксония-Анхалт ще се проведат избори и според последните социологически данни, "Алтернатива за Германия" има преднина пред консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. Което означава, че може да спечели властта за първи път от основаването си през 2013 година.

#"Алтернатива за Германия" #протести #Германия

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