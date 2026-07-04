Феновете на Аржентина си отдъхнаха след успеха над Кабо Верде

"Гаучосите" се нуждаеха от продължения, за да победят приятната изненада на Мондиал 2026
Феновете на Аржентина могат да си отдъхнат след успеха над Кабо Верде. "Гаучосите" се нуждаеха от продължения, за да победят приятната изненада на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.
Звездата на южноамериканците Лионел Меси откри резултата, преди футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте да изравни. В редовното време не се стигна до нов гол и последваха продължения. Сценарият се повтори, като възпитаниците Лионел Скалони повторно поведоха в резултата, но опонентът им отново намери сили да възобнови равенството. Световните шампиони стигнаха до успеха след автогол в 111-ата минута.
След последния съдийски сигнал привържениците на победителите споделиха радостта си пред камерата на БНТ.
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