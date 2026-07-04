БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова поздрави Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
президентството парламент политическата воля чуе гласа гражданите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в поздравителен адрес до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Деня на независимостта на страната – 4 юли. За националния празник българският президент пожелава на американския народ успехи, мир и благоденствие.

„Преди два века и половина основателите на американската държава утвърждават принципи, които оставят траен отпечатък върху развитието на съвременния демократичен свят – всички хора са създадени равни и притежават неотменими права, сред които правото на живот, свобода и стремеж към щастие“, отбелязва президентът Йотова. По думите й тези принципи продължават да вдъхновяват поколения в стремежа им към свобода, човешко достойнство и по-добро бъдеще.

Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ.

„Убедена съм, че на основата на взаимното доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието“, заявява президентът.

#250 години #президентът Илияна Йотова #САЩ #Денят на Независимостта

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
3
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
4
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
5
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма
6
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: По света

Честито: Тейлър Суифт и Травис Келси официално са семейство
Честито: Тейлър Суифт и Травис Келси официално са семейство
Горещо време: Милиони в Съединените щати са заплашени Горещо време: Милиони в Съединените щати са заплашени
Чете се за: 00:50 мин.
250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп 250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:37 мин.
Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта
Чете се за: 01:17 мин.
Руска атака уби най-малко трима души в северния украински град Суми Руска атака уби най-малко трима души в северния украински град Суми
Чете се за: 00:15 мин.
Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет
6525
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Росен Карадимов: 400% ръст на сигналите в КЗК за една година Росен Карадимов: 400% ръст на сигналите в КЗК за една година
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Атракция в морето: Започват представленията на плаващия фонтан в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Честито: Тейлър Суифт и Травис Келси официално са семейство
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ