Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта

Най-малко четирима души загинаха, близо 30 са ранени, сред тях и деца, след масирана руска атака с авиационни бомби срещу украинския град Суми.



Засегнат е многоетажен жилищен блок и прилежащ магазин, тежки поражения има и по паркираните наблизо автомобили. След атаката в Суми, украинският президент отново призова международните партньори на Киев да окажат натиск върху Русия.



Междувременно руският президент Владимир Путин посети команден пункт на фронта. Кадрите бяха разпространени от Кремъл без да се уточнява локацията. Путин беше облечен във военна униформа и изслуша доклад от началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов. Той докладва на Путин, че Русия вече има пълен контрол над Константиновка, с което градът е напълно овладян от руснаците.