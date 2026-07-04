БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта
Слушай новината

Най-малко четирима души загинаха, близо 30 са ранени, сред тях и деца, след масирана руска атака с авиационни бомби срещу украинския град Суми.

Засегнат е многоетажен жилищен блок и прилежащ магазин, тежки поражения има и по паркираните наблизо автомобили. След атаката в Суми, украинският президент отново призова международните партньори на Киев да окажат натиск върху Русия.

Междувременно руският президент Владимир Путин посети команден пункт на фронта. Кадрите бяха разпространени от Кремъл без да се уточнява локацията. Путин беше облечен във военна униформа и изслуша доклад от началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов. Той докладва на Путин, че Русия вече има пълен контрол над Константиновка, с което градът е напълно овладян от руснаците.

#войната в Украйна #Владимир Путин #Русия #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
3
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
4
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
5
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма
6
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Европа

Руска атака уби най-малко трима души в северния украински град Суми
Руска атака уби най-малко трима души в северния украински град Суми
Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет
Чете се за: 02:00 мин.
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
Италия се присъедини към България в изразяването на опасения за санкциите срещу руския патриарх Кирил? Италия се присъедини към България в изразяването на опасения за санкциите срещу руския патриарх Кирил?
Чете се за: 00:17 мин.
Зеленски се закани, че ще отвърне на най-смъртоносната руска атака срещу Киев от началото на войната Зеленски се закани, че ще отвърне на най-смъртоносната руска атака срещу Киев от началото на войната
Чете се за: 00:50 мин.
Пестицид, използван срещу мана върху картофени и лукови култури, може да вреди на мозъка Пестицид, използван срещу мана върху картофени и лукови култури, може да вреди на мозъка
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна България Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна България
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ