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Американската революция на Меси

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Творба с лика на аржентинеца се превърна в тотален хит във Флорида.

Меси рисунка
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Какво е влиянието на Лионел Меси върху цялото аржентинско общество, и не само? На този въпрос отговаря художникът Максимилиано, който коментира гениалния футболист в специално интервю за Моника Симеонова. Творецът разказва и как една негова творба с лика на Меси е станала световен хит.

„Аз нарисувах Меси с купата на една стена в Маями. Това беше световна новина. Много хора го отразиха. Това беше знак, че Меси е световно явление с неповторими мащаби. Всичко това показва, че Лео дойде в Маями и промени настроенията на хората в своя финален етап на кариерата си. След като спечели купата, той заслужаваше тази почивка, тези хубави моменти на релакс и отдих. Дойде тук в Америка и наистина направи революция.

Моята творба символизира целият му път. Тя илюстрира щастието, което той получи, след като вдигна купата и живота, който има след този велик момент. Когато показах творбата си на света, това стана основна туристическа точка в Маями. Хората искаха да я видят и да се усмихнат заедно с Меси. Наоколо всичко се превърна в един „Меси кът“, където всеки можеше да се потопи в магията на този неповторим футболист“, сподели творецът.

Подробности вижте във видеото!

#Мондиал 2026 # Лионел Меси

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