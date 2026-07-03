Сбъднатата мечта да играеш за родината

За всеки египтянин е чест да бъде в националния отбор по футбол. Харесва ми напрежението, харесва ми усещането от това да си в турнира. Това е сбъдната мечта за всички нас. Мнението изрази националът на Египет Мохамед Шубир.

„Когато бях малък, имах едно разочароващо усещане. Винаги ме сравняваха с баща ми, защото хората не ме бяха виждали. Те дори не знаеха как изглеждам, а всички казваха: „О, значи играеш заради баща си“. Мисля, че това ме направи много силен. Винаги се отнасям към него като към родител, а не като бивш вратар. Но винаги приемам футболните му съвети. Той винаги ми казва: „Ще те гледам и ако видя нещо нередно, ще ти кажа да го поправиш след мача“. Той е като всеки друг баща и мисля, че се справя добре с тази роля. Обикновено не обичам да използвам телефона си в деня на мачовете. Всеки път обаче той ми изпраща съобщение да се наслаждавам. Това ми казва преди всяка среща“, казва Шубир-младши.

„Да те видя като първи избор за вратар на Египет все още е сюрреалистично. Ще ти кажа това, което ти казвам всеки път, сине мой - наслаждавай се на този момент“, добави бащата на футболиста – Ахмед Шубир.

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