Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма

Трагедия в кюстендилското село Пастух. Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на река Струма. Две тела са открити до момента. Наш екип пътува към мястото на инцидента.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци са в района на река Струма край село Пастух, община Невестино. Сигналът е за възможно наличие и на други жертви, сред които и деца, но към този момент информацията не е официално потвърдена.

От полицията посочиха, че ще предоставят повече информация след получаване на данни от екипите, работещи на място.