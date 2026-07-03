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Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма
Снимка: илюстративна
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Трагедия в кюстендилското село Пастух. Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на река Струма. Две тела са открити до момента. Наш екип пътува към мястото на инцидента.

Полиция, екипи на пожарната и доброволци са в района на река Струма край село Пастух, община Невестино. Сигналът е за възможно наличие и на други жертви, сред които и деца, но към този момент информацията не е официално потвърдена.

От полицията посочиха, че ще предоставят повече информация след получаване на данни от екипите, работещи на място.

#две внучета #Пастух #възрастно семейство #трагедия

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