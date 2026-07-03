Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)

Иранските ръководители, духовници и чуждестранни гости се поклониха първи пред тленните останки на върховния лидер аятолах Али Хаменей в Техеран преди утрешното начало на шестдневните церемонии по погребението.

През първите три дни само в столицата властите очакват между 15 и 20 милиона поклонници. В местен парк е създаден импровизиран къмпинг с 400 палатки на Иранския Червен полумесец. За церемониите в Техеран са представители на около 30 държави. Няма поканени европейски лидери.

Сред поклонилите се пред тленните останки на аятолах Али Хаменей и на негови роднини бяха президентът на Иран Масуд Пезешкиан и председателят на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Присъствието на сина на Али Хаменей – Моджтаба, който го наследи на поста, не е потвърдено. Моджтаба Хаменей беше ранен при удара, убил баща му на 28 февруари, и оттогава ръководи страната чрез комюникета. За първи път от началото на войната се появи публично и командващият Революционните гвардейци.

Ген. Ахмад Вахиди, командващ Революционните гвардейци: „Неприятелите ни ще отнесат в гроба желанието си да видят капитулацията на иранската нация. Тази нация ще достигне нови висоти благодарение на пролятата чиста кръв.“

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

В Техеран са бившият руски президент Дмитрий Медведев, премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, високопоставена делегация на Саудитска Арабия и висш китайски парламентарист.

В понеделник кортеж с тленните останки ще премине по улиците на Техеран, където са разположени цистерни за разхлаждане на поклонниците. Във вторник церемониите ще се пренесат в свещените шиитски центрове – първо Кум в Иран, а след това в Наджаф и Кербала в съседен Ирак.

Мохадесех Неджад, жителка на Техеран: „Чувствам се много странно, че отиваме на погребението на нашия велик лидер. Чувствам се зле, защото загубих и баща си. Наистина ми е тежко. Не знам какво да правя и затова излязох на улицата, за да почувствам малко облекчение.“

Масовите почести в условията на крехко примирие със Съединените щати са замислени и като проява на сила на режима половин година след масовите демонстрации срещу властта и скъпия живот.

Амирхюсеин Таджбакаш, жител на Техеран: „Желанието ни за отмъщение никога няма да угасне. Най-малкото, което можем да направим за нашия лидер мъченик, който се пожертва за народа, е да организираме за него величествена погребална церемония.“

Погребението трябваше да се състои през март, но беше отложено заради войната.

Ходжат Махмуди, жител на Техеран: „По думите на настоящите политици, ние ще се превърнем в суперсила на бъдещия свят и, ако Бог е рекъл, ще изградим нова ислямска цивилизация.

Иранската столица е превърната в крепост с разполагането на значителни сили за сигурност и огромен периметър, забранен за движение на автомобили. Али Хаменей ще почива в родния си Машхад, където се намира най-свещеният храм в Иран.