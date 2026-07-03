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Започна погребалната церемония за убития ирански върховен лидер Али Хаменей

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Започна погребалната церемония за убития на 28 февруари ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей. Тленните му останки бяха положени в религиозен комплекс в Техеран.

Международни делегации и милиони иранци се очакват на поклонението, което ще продължи няколко дни и в няколко града в Иран и Ирак.

Засилени мерки за сигурност в Техеран. Три дни ще продължи поклонението за аятолах Али Хаменей. Почит на върховния лидер отдадоха чуждестранни делегации, включително от Русия и Китай. За първи път от началото на войната публично се появи ръководителят на иранската революционна гвардия.

Генерал Ахмад Вахиди, смятан за основен играч във формулирането на твърдата позиция на Иран в преговорите със САЩ, се укриваше, вероятно да избегне съдбата на предшественика си. При американско-израелските удари на 28 февруари освен Хаменей и членове на семейството му бяха ликвидирани и много високопоставени ирански представители.

Редом до ковчега на аятолаха са тленните останки на дъщеря му, зет му, внучката му и съпругата на новия върховен лидер - синът му Моджтаба, който също пострада тежко при ударите и оттогава не е виждан на публично място.

Властите очакват между 15 и 20 милиона души да се включат в траурните процесии. Десетки иранци още снощи излязоха по улиците на Техеран.

"Самата аз загубих баща си, сърцето ми е натежало. Дойдох, за да потърся облекчение".

"Всеки ден се тревожим за близките си, когато излизат от вкъщи. Тежко е да виждаш разрушенията. Това са сред причините за стрес, но загубата на лидера е болезнена."

В понеделник кортежът с тленните останки се отправя към град Кум - център на изучаване на шиитския ислям. Церемонни ще има и в иракските свещени градове Наджаф и Кербала. Вечният дом на Али Хаменей ще бъде в родния му Машхад, най-свещеният град в Иран, където се намира храмът на имам Реза, привличащ милиони поклонници всяка година.

#аятолах # Аятолах Али Хаменей #погребална церемония

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