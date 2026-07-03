Заради полетите на Пеевски: Сблъсък между ПП и ДПС в парламента

Втори ден темата с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е на фокус в парламента. В декларация от „Продължаваме промяната“ призоваха за цялата истина за пътуванията на Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, за които вчера съобщи вътрешният министър.

От ДПС обявиха, че подават сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изнесената информация от министър Демерджиев и използването на данни от PNR системата, която по принцип се използва за разследване на престъпления, свързани с тероризъм.