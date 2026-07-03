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Почит към жертвите във Венецуела: Статуята на Христос в Рио беше специално осветена

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Почит към жертвите във Венецуела: Статуята на Христос в Рио беше специално осветена
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Рио де Жанейро отдаде почит на жертвите на мощните земетресения във Венецуела.

Върху статуята на Христос се появи SOS съобщение като част от кампания за солидарност с пострадалата държава. Временният президент Делси Родригес съобщи, че броят на загиналите вече е 2 595 души, като усилията по издирване и спасяване все още не са прекратени.

Родригес не уточни броя на изчезналите. По неофициални, но широко разпространени онлайн списъци, те са намалели до около 38 000 в четвъртък вечерта, след като в първите дни след земетресенията достигнаха пик от близо 60 000. Временният президент отхвърли обвиненията, че властите са реагирали твърде бавно след бедствието.

#мощни трусове във Венецуела #почит #Рио де Жанейро

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