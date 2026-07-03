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Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Мъжът е задържан за срок до 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение

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Има още един обвиняем по досъдебно производство на Варненската районна прокуратура, свързано с издаването на удостоверения за търпимост по случая „Баба Алино“. Това е 70-годишен бивш служител в район „Приморски“. Той е задържан за срок до 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение, като в Районен съд – Варна има внесено искане за задържане под стража.

Мъжът е обвинен, че в периода май – юли 2023 г., като длъжностно лице в района, е съставил официални документи – удостоверения за търпимост на строеж, в които е удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са изградени 20 жилищни сгради с различна площ.

По делото към момента има и още един привлечен към наказателна отговорност – 48-годишен мъж, геодезист на свободна практика. Производството за удостоверенията за търпимост е едно от петте, които се водят в Районната прокуратура по случая „Баба Алино“, а още едно производство е под надзора на Окръжната прокуратура.

#Районен съд Варна #аферата Баба Алино #удостоверение за търпимост #задържан

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