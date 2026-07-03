Начален удар - 03.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Моника Симеонова в студиото са Филип Чолаков - Фифо и актьорът Даниел Върбанов.

Филип Чолаков коментира победата на Испания над Австрия и успеха на Португалия срещу Хърватия.

Репортерът на БНТ в САЩ Стефан Георгиев ни показа радостта на испанските феновете след успеха над австрийците с 3:0. Пратеникът на БНТ в Канада Тереза Мутафчиева се допита до привържениците на Португалия дали отборът има силите да спечели Мондиал 2026.

Даниел Върбанов сподели впечатленията си от най-интересните моменти до този момент.

Гледайте целия епизод във видеото.