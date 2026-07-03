Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново край Варна.



Десетки доброволци се включиха тази нощ в търсенето на момичето и 40-годишния Асен Симеонов, който я отвлече от дома на майка ѝ в село Константиново. Екипите бяха планирали да тръгнат от там в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провайдийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа.

Снощи са били подадени няколко различни сигнала, последният – от хора, които са видели мъж и момиче в нивите край Бързица. Полиция, жандармерия и доброволци с дронове оградиха един от терените и претърсваха няколко часа в района на Бързица, Бозвелийско и Царевци и след полунощ.