Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица

Полицейски екипи, жандармерия и доброволци от село Константиново са в района на село Бързица, където са забелязани издирваните от полицията Асен Симеонов и отвлечената от него 11-годишна Наталия Асенова.

Екип на БНТ също е на мястото.

Двамата са забелязани в нива край селото, преди това са били подадени и сигнали от близки до селото места, където са видени мъжът и момичето.

Мястото е трудно достъпно, екипи с джипове се опитват за заградят мястото, като се използват термокамери, очаква се и термодрон.

Снимки: Татяна Кисьова

Наталия е в неизвестност от вторник, като по информация от МВР е отвлечена от 40-годишния Асен Симеонов, който доскоро е живеел на семейни начала с майка ѝ.