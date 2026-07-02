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Продължава издирването на 11-годишната Наталия, претърсват периметър от 50 км

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Татяна Кисьова
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По информация от МВР детето е отвлечено от 40-годишния Асен Симеонов, с когото майката е живеела

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Детето е в неизвестност от вторник, като по информация от МВР е отвлечено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, с когото майката е живеела.

Майката на Наталия потвърди, че през нощта във вторник мъжът първо я пребил и вързал. После накарал Наталия да тръгне с него чрез заплахи. Полицията и доброволци от селото издирват детето и претърсват околностите, но засега не са намерени никакви следи от двамата.

Около 50 доброволци, разделени на групи, претърсват периметър от над 50 км около Константиново. Има различни версии накъде са тръгнали мъжът и момичето, полицията проверява всяка от тях. Майката на Наталия потвърди, че детето е отведено със заплахи и няма предположения къде може да се укрие Симеонов. Близки на семейството споделиха, че макар да не е биологичен баща на Наталия, мъжът се е грижил за нея, но след като започнал да пие е станал агресивен.

Майката на детето разказа, че след като мъжът я пребил, накарал детето да тръгне с него. Със заплахата, че в противен случай ще убие майка му.

Дора Петрова, майка на Наталия: "И то детето, гушна ме, "мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи". И тръгнаха, и отвънка заключиха вратата. После даде телефона на дъщеря ми, да се обади на кака си, обаче тя се сети да звънне на свако си и да му каже “свако, бягай вкъщи да спасиш майка, защото е вързана. И те дойдоха веднага."

Наталия се обадила на свако си сутринта, попитала спасена ли е майка ѝ и оттогава няма връзка с нея. Още от първия ден почти всички семейства в Константиново се включват на смени в издирването на детето. Според кмета Димитър Владимиров местностите наоколо ще бъдат претърсени няколко пъти.

Димитър Владимиров, кмет на с. Константиново: "Обходено е скалисти местности, пещери, изоставени къщи във вилни зони и ще продължаваме. Притеснението е голямо. Нямаме някаква конкретна следа. Планираме тази вечер в 22.00 часа да тръгнем с джипове, ще имаме и термокамери. Основно ще започнем пак от землището на Константиново, посока Белослав, ще обхванем черни пътища и гори."

Моника Монева, доброволец: "За първи път съм доброволец, вчера и днес се включих и търсим, където ни е казатно, че може би се намират. Всяка помощ малка или голяма е от значение това ме мотивира."

Според свекървата на голямата сестра на изчезналата Наталия - в началото Асен се държал добре с момичето.

Петранка Стоянова: "Тя го прие като баща, на 3 годинки беше. Обаче в последствие започна да пие, започна да ги бие. Те го изгониха и той дошъл да си отмъщава сега.

- Какви са притесненията ви?

- Да не направи нещо на детето. И колкото да я обича, тя не му е родна дъщеря."

В училището, където Наталия е завършила 4-ти клас, казаха, че искат само тя да се върне жива и здрава. Разпространили са полицейските снимки за издирването ѝ и се надяват това да помогне. Племенницата на Наталия разказва, че изчезналото момиче е споделяло, че се страхува от доведения си баща. Още вечерта, когато Асен Симеонов е бил изгонен, се е върнал в къщата и е вдигнал скандал, а на следващата вечер са извикали патрулката.

От полицията във Варна все още не дават информация, защото приоритет е спасяването на детето, а всяка допълнителна информация може да постави в риск живота и здравето му.

#полицията във Варна #Константиново #издирвано дете #отвличане

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