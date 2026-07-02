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Над 11 часа въздушна тревога: Киев преживя най-масирания обстрел от началото на войната

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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20 жертви и над 90 ранени при най-масираните руски удари срещу Киев от началото на войната. Продължава издирването на затрупани под отломките на рухнали сгради. Столичният кмет Виталий Кличко обяви петък за ден на траур. Президентът Володимир Зеленски призова съюзниците към спешни доставки на противовъздушни системи и поиска лиценз от САЩ за производство на ракети за комплексите "Пейтриът". От мястото на руско попадение украинският лидер заяви, че очаква да се види с Доналд Тръмп на срещата на върха на НАТО в Турция другата седмица.

Руското Министерство на отбраната обяви масивен удар в отговор на украински обстрели срещу цивилна инфраструктура. Според Москва мишена са станали военни, индустриални и енергийни обекти в Киев и околностите. Местните власти обаче съобщават, че са поразени жилищни сгради и гараж за линейки. Украинската армия обобщи, че са били прехванати 48 от 74 ракети и 476 от 496 дрона, изстреляни срещу столицата.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Русия ще продължи да засилва натиска над киевския режим за да постигне целите, които си е поставила".

Украйна обвини Москва в нападение над цивилни райони и заяви, че не може да се приравняват действията на агресор и страна, която се защитава. В навечерието на ударите от Дъблин президентът Зеленски обяви, че се връща незабавно в Киев заради опасения от широкомащабна руска атака и призова населението да се пази. Според него са били атакувани 20 места в Киев.

Светлана, жителка на Киев: "Прозорците на апартамента ми бяха отнесени, а балконът беше разрушен. Шрапнел е паднал право върху леглото ми. Ако си бях в къщи, нямаше да съм жива."

Украинската страна отбелязва едновременното използване на различни типове нападателни оръжия от различни посоки. В града експлозиите са се чували в продължение на часове, въздушната тревога е продължила повече от 11 часа, предават журналисти на Франс прес от място.

"Експлозии една след друга. Имаше четири преки попадения в жилищни сгради. Искаха да убиват хора. Отдавна съм погребала в съзнанието си моите роднини в Русия. Нека гледат и нека разберат какво мисля за тях", разказва жителка на Киев.

Киевчани отидоха в убежищата с матраци в ръце. Около 52 000 души, включително 4500 деца са се укрили в станциите на киевското метро - най-голям брой за нощта през последните години.

Ръководителят на дипломацията на Евросъюза Кая Калас заяви, че ще предложи нови санкции срещу предприятия от военно-промишления комплекс на Русия. За Берлин нападението срещу Киев доказва, че президентът "Путин не показва никаква воля за преговори". Германското правителство отбеляза, че подкрепата за Киев ще бъде в дневния ред на предстоящата среща на върха на НАТО в Турция.

#масирани удари #въздушна тревога #войната в Украйна #Украйна

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