В Русе се подготвят на пълни обороти за завръщането на Дунав в елита на българския футбол

Русенският бизнес, общината и футболни привърженици обединиха усилия, за да може отборът на Дунав да играе в Русе мачовете си от Първа лига. Клубът се завърна в Елита след 6 години, но имаше опасност да търси дом в друг град, защото градският стадион не отговаря на изискванията на Футболния съюз.

Едно от основните изисквания е да бъдат монтирани 4500 седалки с ултравиолетова защита, тъй като досегашните са били предназначени за затворени помещения.

Местни фирми се организират и закупуват седалките, привърженици помагат за демонтирането на старите, а от Камарата на строителите също помагат на общината, за да бъде изпълнено всичко в срок.

„Монтираме седалки както виждате, върви ремонт на съблекалните, санитарните помещения, като тук трябва да се раздели потока от ВИП сектора и от футболистите, които излизат на терена“, каза пред БНТ Борислав Рачев, зам.-кмет „Спорт и младежки дейности“ – Община Русе.

Осигурени са над 1000 седалки повече от необходимата бройка, като всички ще бъдат монтирани за удобство на местните фенове. Предстои да се обособи и мястото, където ще бъде разположена все още предизвикващата полемики в цял свят Система за разглеждане на спорни положения – VAR.

„Много е важно да можем да играем на собственият си стадион, защото сме свикнали с него. Също така ще бъдем пред нашите фенове, което е най-важното, защото искаме да ги радваме и да им се отблагодарим за подкрепата през миналия сезон“, каза Ибрахим Кейта, футболист на Дунав.

Първото домакинство е на 27 юли срещу отбора на Лудогорец (Разград).

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