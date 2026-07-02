Валежи и гръмотевични бури следобед

Проливни валежи, придружени от мощна гръмотевична дейност, временно усилване на вятъра, както и локални градушки, имаше през последното денонощие в много райони от страната, включително и в София. На картата се виждат мълниите, достигнали до земната повърхност по часове.



И в следобедните часове отново цялата страната се очакват валежи, на места временно интензивни придружени от гръмотевични бури. Остава и опасноста от градушки.



Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от изток-югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето части от страната ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 28°.



През нощта валежите в повечето райони ще отслабват, облачността ще се разкъсва и намалява, най-късно в Централна Северна България. След слънчевото начало на деня, отново на много места ще има гръмотевични бури и валежи, по-интензивни и значителни по количество, главно в Западна и Централна Северна България. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°, на морския бряг – от 27° до 30°.



И по Черноморието на много места ще има валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени от гръмотевици.



Гръмотевични бури и проливни валежи ще има и в планините. Вятърът ще е слаб до умерен, с посока от запад-северозапад.



Валежи ще има и в събота, на повече места в Централна и Източна България, на места отново временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици.



Остават и условията за градушки. Температурите ще се понижат още и максималните ще са над 30° само в Горнотракийската низина. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево, с валежи само на изолирани места.



Във вторник в източните райони ще превали и прегърми. През новата седмица температурите бавно ще тръгат нагоре.